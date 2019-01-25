وزير الخارجية الألماني: لسنا محايدين في أزمة فنزويلا

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على خلفية الصراع المحتدم حول السلطة في فنزويلا، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تأييده لرئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وقال ماس اليوم الخميس- في تصريحات لـ "دويتشه فيله " خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في واشنطن: "لسنا محايدين في هذه المسألة، إننا ندعم ما يفعله جوايدو هناك".

وأوضح ماس أن السبب في ذلك، هو أن ألمانيا لديها مشاكل كبيرة في الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد.

وأضاف ماس قائلا: "كان واضحا أن هناك انتهاكات كثيرة لقانون الانتخابات، لدرجة أنه يصعب الحديث عن انتخابات ديمقراطية هناك "، ولذلك تؤيد الحكومة الألمانية إجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس البرلمان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، متحديا بذلك رئيس البلاد مادورو علانية.

ولا يعترف الكثير من الدول والمنظمات الدولية والمعارضة الفنزويلية بمادورو رئيسا للدولة، بسبب عملية إعادة انتخابه العام الماضي التي لم تتوافق مع القواعد الديمقراطية.

ويخشى الآن من أن تتحول الأزمة إلى حرب أهلية في فنزويلا.