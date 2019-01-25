الهند وجنوب أفريقيا تعززان العلاقات التجارة والدفاعية

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وضعت الهند وجنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، اللمسات الأخيرة على برنامج استراتيجي مدته 3 سنوات؛ لتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، والأمنية البحرية والتجارية.

وتم تبادل اتفاق على الخطة بين المسؤولين عقب المحادثات بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في نيودلهي.

يشمل البرنامج الاستراتيجي، التعاون في المجالات المختلفة ومنها، الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

ووقعت الدولتان أول خطة من هذا القبيل ومدتها 3 سنوات في عام 1997.

وقال مودي: "إن علاقاتنا التجارية والاستثمارية تزداد كثافة، تجارتنا الثنائية تزيد على 10 مليارات دولار"، مضيفًا أن الجانبين استعرضا جوانب متنوعة من العلاقات الثنائية.