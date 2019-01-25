«النواب الليبي»: الإخوان وتركيا سيحاولون عرقلة إجراء استفتاء وانتخابات في البلاد

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن جماعة الإخوان وتركيا سوف تحاولان عرقلة اجراءاستفتاء وانتخابات في البلاد، مشيرا إلى أن المتوقع اجراء استفتاء على الدستور في الشهر المقبل.

وذكر صالح في حوار اجرته معه عبر الهاتف صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته، اليوم الجمعة، أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، موجها انتقادات لاذعة لغسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الذي اعتبره "منحازا" لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

وأشاد صالح بالدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية ومصر في الملف الليبي.

ونفي وجود خلافات مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي المعين من جانب مجلس النواب.

وتابع أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري.

وشدد على أنه"من حق أي ليبي، لا توجد عليه أي ملاحظات قضائية الترشح لخوض هذه الانتخابات، بما في ذلك سيف الإسلام: النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذي قال إنه يتمتع بحريته في مكان ما داخل البلاد، غير أنه نفى وجود أي اتصالات بينهما.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات بين ميليشيات مسلحة منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.