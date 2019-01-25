ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 59 شخصا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن 59 شخصا قد لقوا حتفهم، ولا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين، جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت إقليم سولاويزي، جنوبي البلاد.

وقال مسؤولون إن الفيضانات غمرت 10 مناطق بالإقليم، بينها العاصمة الإقليمية ماكاسار، بعد أيام من الأمطار الغزيرة، وفقا للمسؤولين.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية، سوتوبو نوجروهو، أن 44 شخصا، على الأقل، توفوا في منطقة "جوا" الأكثر تضررا.

وغمرت المياه حوالي خمسة آلاف منزل و 12 ألف هكتار من الحقول المزروعة بالأرز، كما نزح حوالي 3500 شخصا..

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، والذي يتوقع أن يصل إلى ذروته في يناير وفبراير هذا العام.