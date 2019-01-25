وضع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، إكليل زهور على النصب التذكارى للجندي المجهول، بمقر مبني إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، في الذكرى الـ67 لأعياد الشرطة.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة، على أرواح شهداء مصر، فيما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية، حيث قال المحافظ، إن 25 يناير من كل عام سيظل ذكرى خالدة في سجلات الوطنية المصرية، وشاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها.

رافق المحافظ، الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال القوات المسلحة.