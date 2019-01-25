صيد الأسماك يسعى لإقامة إتحاد إفريقي للرياضة بمصر

أعلن المهندس محمد القداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، عن نية الاتحاد المصري لإقامة إتحاد أفريقي للرياضه، ويكون مقره مصر.

وقال رئيس الاتحاد المصري، أن هذه الخطوة تأتي في ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإفريقيا، وإعلان أسوان عاصمة للشباب الافريقي، وترئسه قمة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.

وأكد القداح، أن وجود اتحاد إفريقي للرياضه يرسخ قوة القارة السمراء، في مختلف الرياضات، مضيفا ان مصر هي السباقه دائماً، في تلك المجالات.

وإختتم القداح تصريحاته، أن الإتحاد المصري لصيد الأسماك، بات يعتمد على التكنولوجيا الحديثه في الصيد، وهو ما يتيح تواجد الشباب، في شتى نشاطاته، ويؤكد قوة مصر فى تلك الرياضه واعتمادها على الشباب في المقام الأول.