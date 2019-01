فيديو – صلاح يرفض التعليق على دعوة لوفرين بفتح حسابه على انستجرام

دعا ديجان لوفرين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الكرواتي محمد صلاح، زميله بالفريق، لإعادة فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني قد قام في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بغلق جميع حساباته على مواقع التواصل المختلفة، وذلك بعدما كان قد غرد على حسابه بتويتر قائلًا :"قرار 2019: حان موعد التواصل الحقيقي".

ونشر لوفرين على حسابه بانستجرام مقطع فيديو لمحمد صلاح يقوم خلاله بترتيب أغراضه في غرفة خلع الملابس بليفربول، حيث سأله المدافع الكرواتي عن إمكانية إعادة فتح حسابه على منصة تبادل الصور إلا أن الفرعون اكتفى بالابتسام، رافضًا التعليق على ذلك الأمر.

يُذكر أن محمد صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد رود بالجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Dejan Lovren asking Salah if he’s returning to Instagram. 😂 pic.twitter.com/i5Gsv5DQBi