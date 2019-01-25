اتفاق كوريا الجنوبية والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية

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أجرت كوريا الجنوبية والعراق، أول محادثات بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية منذ عامين، وأكدت الدولتان التزامهما بالشراكة الوطيدة بينهما، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في سول اليوم الجمعة.

وكانت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا التقت نظيرها العراقي محمد علي الحكيم في دافوس بسويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الخميس.

وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الوزير العراقي طلب من الحكومة الكورية خلال الاجتماع مواصلة دعمها وتعاونها من أجل إعادة الإعمار والاستقرار لبلاده.

ومن جانبها، أكدت كانج أن سول ستستمر في تقديم المعونات الإنسانية للعراق، وأعربت عن آمالها في الحفاظ على العلاقات القوية بين البلدين في ظل الحكومة العراقية الجديدة.

ويعد العراق شريكا رئيسيا لكوريا الجنوبية في مجالي البناء والطاقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.

وطلبت الوزيرة من العراق تقديم المساعدة للشركات الكورية التي تسعى إلى المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

كما أوضحت الوزارة أن سول تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى العراق الأسبوع المقبل.

ووفقا للوكالة، يمثل العراق ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط الخام لكوريا الجنوبية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 3ر78 مليار دولار أمريكي في عام 2017.