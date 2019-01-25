اليونيفل تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني

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أكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان" اليونيفيل" أندريا تيننتي أن " اليونيفل" تحتجّ بشدّة على "الانتهاكات" الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني .

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، مساء أمس الخميس، أكّد تيننتي أن " قوات الطوارئ الدولية "تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني".

وقال تننتي "إن تحليق الطائرات الإسرائيلية واستخدام المجال الجوي اللبناني، يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأضاف "هذه الانتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر، وإقامة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وأشار الى أن "اليونيفيل تحتج على جميع هذه الانتهاكات، وترفع تقارير عنها الى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام"

وأشار إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا الى وقف هذه الطلعات الجوية".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.