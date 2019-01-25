صبحي يشهد برنامج «احلم ببكرة» لتنمية قدرات الشباب

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة برنامج "احلم ببكرة" والذي يهدف إلى بناء شخصية الجيل الجديد من النشء والشباب وهدم كافة الصور السلبية التي تعيق نموه النفسي، وذلك في إطار الاحتفال بذكري 25 يناير.

وتدور فعاليات حملة "احلم ببكرة" حول عدد من ورش العمل الفنية والنفسية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم وثقافة روح الانتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد.

كما شهد صبحي برنامج "نحو حياة أفضل" والذي يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية للشباب من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة للعمل على تنمية واستثمار قدرات النشء من كافة الجوانب البدنية، والعقلية، والمزاجية وخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمي مقنن قائم على تراث حضاري ومكونًا ظهيرًا شعبيًا للعودة للمستقبل.

وأكد صبحي علي أهمية الاستثمار في بناء شخصية الطفل والشباب المصري لتنمية قدراتهم وجعلهم جيل قادر علي تحمل المسئولية في الفترة المقبلة وذلك لانهم المستقبل وهم من سيحمل الراية فيما بعد،

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذه البرامج أظهرت أن لها تأثير كبير في شخصية الشباب المصري وتطوير قدراته وامكانياته.

وتبدأ فاعليات برنامج "احلم ببكرة" بورشة عمل "أنت شخص مهم جدًا" التي تساعد على توطيد وترسيخ فكرة قيمة الإنسان وأن قوته وقيمته تكمن في قدراته العقلية والفكرية لا بالعنف ولا لونه أو عرقه أو حتّى دينه.

كما تضم الفاعلية ورشة "احلم ببكرة" وتتمثل فيها شخصية فرعونية تشجع علي البناء والتنمية وتتحدث على أنه رغم الصعوبات التي مرت بها الشخصية صممت على تحقيق طموحاتها وحلمها بقدرتها على الابتكار و الإبداع، مما يحفز الجيل الجديد و داخلهم قدرات تساعدهم على تحقيق أحلامهم، وتليه عدد من الورش الفنية والنفسية الأخرى مثل انت محبوب، وانت مبدع، والورش الموسيقية بعدد من الأغاني التحفيزية والوطنية.

وفي ختام الفاعلية تأتي ورشة "مصر عائلتي الكبيرة" لترسيخ مفهوم أن الدولة المصرية هي العائلة الكبيرة للطفل وأنها مثل أمه يجب أن يحافظ عليها ويصونها ويرفض أي إهمال فيها ويحافظ على سلامة ونظافة وطنه، ويتعهد الأطفال بأنهم سيصبحون حراس على وطنهم أمهم الكبيرة مصر.