مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلات داخلية تجريبية من مطار سفنكس الدولي لأول مرة

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تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، في تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي ، وذلك حتي 9 فبراير القادم.