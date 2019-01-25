الجمعة 25 يناير 2019 6:43 ص القاهرة القاهرة 11.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلات داخلية تجريبية من مطار سفنكس الدولي لأول مرة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 6:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 6:18 ص

تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، في تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي ، وذلك حتي 9 فبراير القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك