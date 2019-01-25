رئيس وزراء المجر يؤكد الحاجة إلى التوازن بين خفض الديون وتحقيق النمو

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده قادرة على خفض معدلات ديونها، ولكنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى الحفاظ على دعم كاف للاقتصاد.

وأوضح أوربان ،في حديث للإذاعة العامة في المجر،أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد يجب أن ينمو خلال السنوات المقبلة بمعدل يزيد بنسبة 2 بالمئة، على الأقل، عن المتوسط الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.

وذكر أوربان، أن حكومته ناقشت المزيد من الخطوات لمساعدة الأسر المجرية، وإنها قد تعلن عن اجراءات جديدة؛ لدعم هذه الأسر منتصف شهر فبراير المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".

وتتوقع المجر تراجع ديون البلاد بنسبة 7ر62 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام،2021، مقارنة بـ 9ر70 بالمئة في سبتمبر عام 2018، و 8ر70 بالمئة بنهاية يونيو الماضي.

وحول مبادرة الاتحاد الأوروبي التي تربط بين تقديم أموال للدول الأعضاء وبين تحقيق سيادة القانون في هذه الدول، قال رئيس وزراء المجر إن الاقتراح "غير قانوني".