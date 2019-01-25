تصادم سيارة يتسبب في كسر أجزاء من الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري الإقليمي

تسبب تصادم سيارة نقل بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق الدائري الإقليمي، في كسر أجزاء من تلك الحواجز، وكسر أجزاء من (التكسية -التدبيش) الخاصة بحماية جانب الطريق عند مطلع قرية بي العرب بمركز الباجور في اتجاه الخطاطبة ومدينة السادات، وقد تم غلق جزئي للحارة المرورية عند منطقة الحادث في اتجاه مدينة السادات.

وعلى الفور كلف اللواء مهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الشركة المنفذة تحت إشراف الهيئة، بسرعة إصلاح وترميم وصيانة الأجزاء المتضررة جراء الحادث خلال 24 ساعة، مع الحفاظ على السيولة المرورية لحركة المركبات أثناء أعمال الصيانة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية مع سائق السيارة.