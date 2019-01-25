وزارة الشباب والرياضة تنظم احتفالية كبرى في كل محافظات الجمهورية

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تنظم وزارة الشباب والرياضة في اطار الاحتفال بذكرى 25 من يناير احتفالية كبرى في جميع محافظات الجمهورية.

حيث تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لتنفيذ برنامج موحد، يبدأ بمهرجان للمشي والجري والدراجات بالإضافة إلي معارض لتسويق المنتجات ومعرض الحرف اليدوية والمنتجات الشبابية يعقبها حفل فني لكل محافظة وعروض من الرياضات المختلفة.

الجدير بالذكر أن شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباحًا ماراثون للمشي والدراجات من أمام مركز شباب الجزيرة شارك فيه 500 مشارم ومشاركة من جميع الأعمار السنية.