رويترز: خبيرة بالأمم المتحدة تعتزم قيادة تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

ذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أمس الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة ”تحقيق دولي مستقل“ في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتله عملاء سعوديون وقطعوا أوصاله في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر، مما أثار غضبا دوليا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق أمس الخميس، إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

وقالت كالامارد لرويترز في بيان بالبريد الإلكتروني ”سأقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي السيد جمال خاشقجي، وسأبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير حتى الثالث من فبراير“.

وأضافت أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي و“طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل“.

ومضت تقول ”سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو“.

وأضافت أن التحقيق جاء بناء على طلبها بمشاركة ثلاثة خبراء آخرين يتمتعون بخبرة في مجال الطب الشرعي إلى جانب مهارات أخرى، رافضة الإعلان عن أسمائهم حاليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان خبراء آخرون سيشاركون في التحقيق أو ما إذا كانوا طلبوا زيارة السعودية.

وكان المتحدث باسم النائب العام السعودي ذكر العام الماضي أنه جرى احتجاز 21 سعوديا فيما له صلة بالقضية وجهت السلطات اتهامات لأحد عشر منهم وأحالتهم للمحاكمة.

وقال النائب العام هذا الشهر إنه يطالب بعقوبة الإعدام لخمسة من الأحد عشر المشتبه بهم.

وكالامارد أكاديمية فرنسية تعمل مديرة لقسم حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وترفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف ولديها تفويض دولي في التحقيق في عمليات الإعدام.