مواجهات دموية بين متظاهرين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة شرق غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق قطاع غزة.

وأعلن مسعفون عن عددًا من الإصابات التي جاءت بالرصاص الحي، والمطاطي والاختناق، من بينهم صحفي أصيب بالرصاص الحي، جراء قمع جيش الاحتلال لمتظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر".

يذكر أن هذه الجمعة رقم 44 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينيًا، وأصيب 26 ألف آخرين بجروح واختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

تأتي مواجهات اليوم، في ظل توتر شهده قطاع غزة قبل يومين أسفر عن مقتل ناشط في حركة حماس بقصف مدفعي إسرائيلي، بعد إصابة ضابط إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.