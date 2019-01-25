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مالك بيراميدز يهاجم حسام حسن

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:08 ص

شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز هجومًا قويًا على المدير الفني لفريقه حسام حسن وذلك بعد التعادل الإيجابي مع الزمالك (3-3) في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" حسام حسن مدرب حماسي وليس فني، شاهدت حماس من اللاعبين فقط ولا يوجد جمل فنية، وإذا كان هناك توظيف جيد للاعبي الفريق كان لا أحد استطاع أن يقف أمامنا".

وأضاف:" أي مدير فني آخر كان قدم أداءًا أفضل من ذلك، وخططنا أصبحت محفوظة للجميع، وسيتم مناقشة ذلك مع مجلس إدارة بيراميدز من أجل تحديد مصيره مع الفريق".

ونفي آل الشيخ فكرة تولي حسام البدري قيادة الفريق بالفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيبقي في منصبه رئيسُا لنادي بيراميدز.


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