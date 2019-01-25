ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء محمد الشريف، من ضبط، عاطلين؛ لحيازتهما 12 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش، و6 آلاف قرص مخدر متنوع، وذلك وفقًا لبيان أمني، أمس الخميس.

والمقبوض عليه الأول، سابق اتهامه في قضية «ضرب» حال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب الإسكندرية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش تزن 6 كيلو و250 جرام.

وأما المقبوض عليه الثاني، سبق اتهامه في 4 قضايا «مخدرات» خلال كمين أعد لضبطه في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ الرمل، شرق الإسكندرية، وبحوزته 25 طربه لمخدر الحشيش تزن 6 كيلو و250 جرام و6 آلاف قرص مخدر.

تم تحرير محضرين بقسمي شرطة «أول العامرية، وثانِ الرمل» تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.