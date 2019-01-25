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ضمن مؤجلات الجولة الـ 10 بالدوري

المقاولون يسعى لإستعادة إنتصاراته أمام المصري الطامح للخروج من النفق المظلم

الشروق
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 8:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 8:20 ص

يلتقي المصري مع المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة ، باستاد الجيش بالسويس ، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

المصري بقيادة إيهاب جلال ، يبحث عن الهروب من النفق المظلم ، بعد سلسلة من النتائج السلبية في المسابقات التي يشارك فيها ، ففي الدوري تراجع الفريق البورسعيدي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة ، في الوقت الذي ودع المصري بطولة كأس مصر من دور الـ 32 امام الجزيرة مطروح ، بجانب الخروج المهين من الدور التمهيدي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية ، لم يعرف المصري ، الاستقرار الفني بعد رحيل حسام حسن ، وتم الاستعانة بـ ميمي عبد الرازق ومن ثم مصطفي يونس ، قبل الاستقرار علي ايهاب جلال الذي قاد الفريق في ثلاث مباريات تعادل في مباراتين وخسر الاخيرة امام الجونة ، وتعاقد الفريق البورسعيدي مع عدد من اللاعبين امثال حسين رجب والبوركيني سعيدو سمبوري ، في الوقت الذي تم اعارة هدافه احمد جمعة لفريق أحد السعودي.

في المقابل يسعي المقاولون بقيادة عماد النحاس ، استعادة ذاكرة الانتصارات بعد خساراتين متتاليتين امام كلا من الاسماعيلي والمقاصة وتعادل مع النجوم ، وتراجع الفريق الي المركز السادس برصيد 27 نقطة ، ويعتمد الفريق علي جهود الثلاثي الهجومي ، احمد علي ومحمد طلعت والصاعد طاهر محمد طاهر .


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