هاموند: الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق خيانة لتصويت بريكست

حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أمس الخميس، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعد خيانة للناخبين الذين وعدوا "بمستقبل أكثر رخاءً" إذا اختاروا بريكست.

وفي تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حاليا في منتجع دافوس بسويسرا، التي نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، قال هاموند إن: "عدم الخروج من التكتل سيُنظر إليه على أنه خيانة للقرار الذي توصل إليه الاستفتاء، ولكن الخروج بدون اتفاق يقوض فرص ازدهارنا في المستقبل، وسوف يمثل بشكل كبير خيانة للوعود التي قدمت".

وتعد تصريحات هاموند، خروجاً عن الخط الرسمي للحكومة، ما يشير إلى امتعاضه الشديد من السماح بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون إبرام أي اتفاق.

وكان هاموند من مؤيدي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، واعتبره السياسيون المناصرون لخروج بريطانيا، جزءا من حركة لتقويض هذا التصويت والحفاظ على المملكة المتحدة داخل التكتل، وهو الاتهام الذي نفاه هاموند من قبل.

ويفضل كثير من هؤلاء المشككين في الاتحاد الأوروبي، الخروج بدون اتفاق على شروط الطلاق الذي تفاوضت تيريزا ماي بشأنه.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل بعد توقيع اتفاق الخروج أو بدون ذلك.

وأخفقت ماي حتى الآن في إقناع المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم اتفاق الانسحاب، وليس هناك ما يدل على وجود بصيص أمل في كسر هذا الجمود.