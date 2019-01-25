«ميركل» تزور اليابان الشهر المقبل

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ستجري زيارة لليابان لمدة يومين في فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تعقد ميركل، خلال زيارتها التي تبدأ في الرابع من فبراير، محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي وتلتقي بالإمبراطور أكيهيتو، الذي من المقرر أن يتخلى عن العرش في 30 أبريل، في خطوة هي الأولى من نوعها في االيابان منذ نحو 200 عام.

وستجري زيارة ميركل، وهي الخامسة لها إلى اليابان كمستشارة، بعد ثلاثة أيام فقط من دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقية تجارة حرة ضخمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ.

وقال يوشيهيدي سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: "نأمل في أن يبعث البلدان برسالة عن أنهما سيسهمان بنشاط في ازدهار الاقتصاد العالمي وأن البلدين سيعززان التعاون وعلاقة قائمة على الثقة".