«الوفد مع الناس» تنطلق فى محافظة القاهرة أول فبراير

عقدت اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" والتي تقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مساء أمس، إجتماعا بلجان الحزب بمحافظة القاهرة بمناطق غرب وشرق وجنوب وشمال ووسط، استعدادا لانطلاق المبادرة بمحافظة القاهرة أول فبراير المقبل.

وبدأت اللجنة إجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة المصرية الذين قدموا أرواحهم الذكية فداءً للوطن، بحضور أعضاء الوفد بالقاهرة الذين أعربوا عن سعادتهم وإستعدادهم الكامل لاستقبال المبادرة لتقديم الخدمات للمواطن المصري.

وأكد رؤساء اللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، أن المبادرة نجحت في التواصل مع المواطنين والإستماع إليهم ورصد كافة مشاكلهم ومقترحاتهم وعرضها على رئيس الوفد ومؤسسات الوفد لحلها، مشيرين إلي أن هذا هو دور بيت الأمة الذي يمتد إلي مئة عام عطاء وطني، بجانب تحقيق هدف هام جدا وهو توحيد جميع اللجان على هدف واحد وهو التواصل الدائم مع المواطنين.

وقال كاظم فاضل سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الإجتماع ناقش خطة عمل مبادرة "الوفد مع الناس" بمحافظة القاهرة على أن تبدأ فعاليات المُبادرة في أول فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الإجتماع كان مثمر وناقش العديد من النقاط لتحقيق اهداف المبادرة.

وأضاف فاضل، أن مٌبادرة "الوفد مع الناس" بمحافظة القاهرة ستقدم العديد من الخدمات للأهالي بمحافظة القاهرة في قطاع الصحة والتعليم ومنها تنظيم القوافل الطبية والمساهمة في زواج العرائس من غير القادرين، والإهتمام برصد مشاكل المواطنين والعمل على حلها، وتوصيل صوتهم للمسئولين.

وقال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، أن اللجنة المشرفة على مُبادرة "الوفد مع الناس" ستتواصل مع لجان الوفد بالقاهرة من اجل وضع خطة عمل المبادرة لكل لجنة على حدة وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطن القاهري.

وأضاف منصور أن المباردة تهدف إلي تقديم الخدمات للمواطنين وتحرص على مراعاة البعد الانساني، وتعمل على رصد كافة مشاكل ومقترحات المواطنين لحلها من قبل مؤسسات الحزب والجهات المعنية في هذا الشأن.