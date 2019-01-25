اتفاقية بين موريتانيا والبنك الدولي تتضمن منحة للصناعات الاستخراجية

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي، مساء أمس الخميس، في نواكشوط، مع الممثل المقيم للبنك الدولي في نواكشوط لورانت مسلاتي على اتفاقية يقدم بموجبها البنك منحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا دعما لسلسلة الإصلاحات والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا منذ سنوات وأفضت إلى استيفائها معايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وقال ممثل البنك الدولي في نواكشوط إن البنك ساهم خلال السنوات الماضية في تعميق الشفافية عبر الصندوق الإئتماني المسير من طرف اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأضاف أن المنحة الجديدة سيتم توجيهها الى النشر الأتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بالإحصائيات القطاعية للصناعات البترولية والغازية والمعدنية من أجل تسهيل نفاذ الجميع إليها.

وأكد على ضرورة هذا الدعم المخصص لنشاطات تعزيز الشفافية في القطاع المعدني وتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة المشكلة من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وعبر عن استعداد البنك الدولي لمواكبة جهود موريتانيا التنموية.