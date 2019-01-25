ألمانيا تدرس الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده تدرس الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، رئيسًا للبلاد إذا لم يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على الفور.

وأوضح أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، لا يمكنه ادعاء أنه الرئيس الشرعي للبلاد؛ نظرًا لأن الانتخابات الأخيرة لم تستوف المعايير الديمقراطية، مضيفًا أن فنزويلا في حاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وتابع أن الوضع في فنزويلا: "يسبب لنا بطبيعة الحال، قلقًا كبيرًا، ولا ينبغي تجاهل دعوة الملايين في فنزويلا إلى الديمقراطية وإلى توفير إمكانية لتحديد مصير البلاد بانتخابات حرة ونزيهة".

وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية وشركاءها الأوروبيين، أعلنوا مرارًا أن مادورو ادعى السلطة لنفسه على أساس انتخابات لا تتوافق مع المعايير الديمقراطية الدولية، لافتًا إلى "أنه لا يمكنه لهذا السبب أن يكون هو القائد الشرعي".

ورأى المتحدث أن الجمعية الوطنية تقلدت دورًا خاصا تحت قيادة خوان جوايدو.

كان جوايدو أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مؤكدًا أن ما فعله يستند إلى الدستور.