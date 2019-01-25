أشاد زوار معرض القاهرة للكتاب في دورته الخمسين، والمقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالسيولة المرورية في منطقة محور المشير طنطاوي المحيطة بالمعرض، وسهولة الانتقال بالسيارات الخاصة ثم ركنها واصطفافها "الباركنج" سواء داخل أو خارج المعرض.

ويسهل على الزائر المنتقل للمعرض بواسطة سيارته الشخصية ترك سيارته خارج المعرض مقابل 10 جنيهات طوال اليوم، كما يمكنه الدخول لساحة السيارات الخاصة داخل المعرض مقابل 20 جنيها لمرة الدخول ودون حد أدنى لعدد الساعات.

وشهد المعرض إقبالا جماهيريا ملحوظا، اليوم الجمعة، منذ ما قبل فتح الأبواب للجمهور.

وكان المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار وجميع المحافظات خلال اليومين الماضيين.

وأشاد زوار المعرض بحسن التنظيم ونظافة ورقي الخدمات، وسهولة التنقل من وإلى المعرض عبر وسائل النقل الجماعي المخصصة لذلك من الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وأشاد الزوار أيضا بوجود عشرات الشباب الذين تولوا إرشاد الزوار داخل المعرض إلى وجهاتهم، ليكونوا عنصر تسهيل إضافي للحركة داخل المعرض.