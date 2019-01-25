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شريف مدكور يكشف سبب ارتدائه ملابس مطبوع عليها صور أثرية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:52 ص

أجاب الإعلامي شريف مدكور، على سؤال الفنان شريف منير له عن نوع الماركات الخاصة بملابسه ومتعلقاته الشخصية.

وأوضح «مدكور» في برنامج «أنا وبنتي»، المذاع عبر فضائية «on e»، أمس الخميس، أنه يحرص على شراء كل متعلقات وملابسه الشخصية من الصناعة المصرية، معقبًا: «بحب أشجع بلدي جدًا، وكل المصممين اللي بتعامل معاهم مصريين، وبيعملوا حاجات حلوة جدًا، حتى الأحذية، ونظارتي من شركة مصرية معمولة من الخشب ومكتوب عليها اسمي».

وأكد أنه خلال سفره إلى الخارج يحرص على ارتداء ملابس مصرية مطبوع عليها صور الآثار والمعالم السياحية المصرية، حتى يتعرف الآخرين على مصر وحضارتها.


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