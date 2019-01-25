تعطل الدروس وانقطاع حركة السير في مناطق بتونس بسبب الثلوج

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أعلنت السلطات المحلية في ولايتي القصرين وسليانة بتونس عن تعليق الدروس في كافة المدارس اليوم الجمعة، مع سقوط كميات كبيرة من الثلوج، تسببت في قطع طرق رئيسية بعدة ولايات غربي البلاد.

وتسببت أكوام من الثلوج في قطع العديد من الطرق في القصرين وسليانة وغالبية المعتمديات التابعة لهما، ما أدى إلى تعطل حركة السير.

كما غطت الثلوج مناطق واسعة غرب تونس شملت ولايات وباجة والكاف وجندوبة. وأفاد الحرس الوطني بانقطاع حركة السير في عدة طرق رئيسية بهذه الولايات.

وذكرت تقارير اعلامية أن عددا من القرى عزلت بسبب تراكم كميات الثلوج على الطرقات الرئيسية التي تربطها بالمدن القريبة.

وشكت عائلات في المناطق النائية خارج المدن، من موجات البرد العاتية وتسرب المياه إلى منازلها والنقص في وسائل التدفئة والغاز.

وأعلنت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في القصرين قرارها إيواء عدد من المرضى في المستشفيات المحلية بالجهة تحسبا لتردي حالة الطقس.

كما أعلنت وزارة الفلاحة عن تخصيص 39 مركز إيواء استعدادا لإجلاء مواطنين قرب السدود والبحيرات الجبلية في حال استمر هطول الأمطار بغزارة.

وتوقفت أيضا الرحلات البحرية مساء أمس الخميس، انطلاقا من ميناء صفاقس نحو جزيرة قرقنة بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية.

وتشهد أغلب المدن التونسية هطول أمطار غزيرة منذ ليل الأربعاء، وهبوب رياح قوية وسقوط الثلوج في الجهات الغربية.

وتوقعت مصالح الرصد الجوي استمرار برودة الطقس حتى غدا السبت، مع إمكانية استمرار سقوط الثلوج لا سيما في المرتفعات بالجهات الغربية.