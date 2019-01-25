إصابة ثلاثة في هجوم على مركز لشرطة الحدود في ميانمار

ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم الجمعة، أن جماعة مسلحة مجهولة أطلقت أربع عبوات ناسفة والعديد من الأعيرة النارية على مركز للشرطة في ولاية راخين، شمالي ميانمار، صباح أمس الخميس.

وأصيب اثنان من رجال الشرطة ومهندس عسكري في الهجوم.

وتجتاح أعمال عنف منطقة الحدود بين ميانمار وبنجلاديش منذ سنوات.

وفي عام 2017، قتل جيش ميانمار الآلاف من مسلمي الروهينجا وتسبب في نزوح أكثر من 700 ألف، وذلك ردا على هجمات استهدفت مراكز للشرطة شنتها جماعة "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" المتمردة.

وخلال الشهر الجاري، اندلعت اشتباكات بين جيش ميانمار وجماعة "جيش أراكان" وهي جماعة بوذية متمردة في ولاية راخين، مما تسبب في نزوح حوالي ستة آلاف مدني.

وتردد أن الهجوم الذي وقع أمس، تم شنه من داخل أراضي بنجلاديش، ولم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم بشكل رسمي.

ولكن مسؤول إداري محلي قال لصحيفة "إراوادي" إن تقريرا للشرطة حدد هوية المهاجمين على أنهم أعضاء في جماعة "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان"، ولكن خبراء قالوا إن الهجوم لا يحمل ما يشير إلى ما هو معروف عن أعمال هذه الجماعة.

وكتب ريتشارد هورسي، أحد المستشارين لدى مجموعة الأزمات الدولية، في تغريدة له على موقع "تويتر": "إنني متشكك إزاء المزاعم بأن جماعة /جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان/ لديها مدفعية أو أي أسلحة ثقيلة أخرى. إنهم يستخدمون فقط بنادق هجومية وعبوات ناسفة حتى الآن. أشك في وجود خطأ في البلاغ، لكن إذا تأكد ذلك، فإنه تطور مهم".