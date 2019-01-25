اتفاق بين ممثلي أسرى فلسطينيين وإدارة سجن إسرائيلي لإنهاء توتر

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توصل ممثلو الأسرى الفلسطينيين إلى اتفاق أمس الخميس، مع إدارة سجن إسرائيلي؛ لإنهاء توتر فيه مستمر منذ ثلاثة أيام بحسب ما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للمنظمة في بيان مساء أمس، إن الاتفاق تم في جلسة حوار بين الأسرى والهيئات القيادية في كافة المعتقلات وإدارة معتقل عوفر الإسرائيلي.

وبحسب البيان وافقت إدارة السجن على "التراجع عن فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى واستكمال العلاجات للأسرى المصابين".

وفي المقابل، سيلتزم الأسرى بالخروج للفور وعدم إرجاع وجبات الطعام التي بدأوها فعليا منذ أربعة أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.

وأصيب أكثر من 150 أسيرا من إجمالي 1200 في سجن عوفر بالرصاص المطاطي والاختناق "جراء الاقتحامات المتتالية لقوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية على أقسام الأسرى" في السجن.

وقالت إسرائيل إن ذلك نتيجة "الإخلال بالنظام وإشعال النيران في إحدى الزنازين، بعد قيام مصلحة السجون بمعاقبة 12 أسيرا لحيازتهم هواتف خلوية مهربة".

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان أمس، "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأسرى"، وحذر من خطورتها.