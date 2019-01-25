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أمير مرتضى : الأهلي أصبح أقوى ولن يفقد نقاط مستقبلا

الشروق
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 1:57 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 1:57 ص

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه من الصعب أن يفقد الأهلي النقاط في مبارياته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أمير في تصريحات لقناة أون سبورت:" النادي الأهلي سيكون أقوي في الدور الثاني من الدور الأول خاصًة بعدما شهد الفريق تدعيمات قوية بفترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف" من الصعب أن يفقد الأهلي نقاط في لقاءاته المقبلة والمنافسة ستكون قوية بكل تأكيد، وحتى إذا حسمنا الدوري مبكرًا سنلعب لأخر أسبوع في المنافسة وهدفنا هو تحقيق الانتصار".

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

 

 

 

 

 


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