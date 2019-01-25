«سياحة مصر وتنمية البيئة» توزع ورود وحلوى على «الشرطة» بكمائن نويبع

وزع وفد من جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة نويبع، وعدد من أبناء المدينة ومنظمات المجتمع المدني وعواقل ومشايخ القبائل، الورود والحلوى والأعلام على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن بميناء نويبع البحري، وتهنئتهم بعيد الشرطة الـ67 وذكرى ثورة 25 يناير.

ومن جهته قال السيد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية اعتادت على مشاركة رجال الشرطة والقوات المسلحة أعيادهم، خاصة أنهم لهم دور كبير في حماية المنشآت السياحية، وتوفير الأمن والأمان للسائحين من مختلف جنسيات العالم.