شارك الفنان كريم عبد العزيز، اليوم الجمعة، جمهوره بدولة الكويت، مشاهدة فيلمه الجديد "نادي الرجال السري"، وحرص على سوالهم عن انطباعاتهم حول الفيلم، وتسارعت عددًا من السيدات في نعته بـ«الخائن»، ليجيب ضاحكًا: هي اللي خاينة في إشارة لشخصية غادة عادل في الفيلم.

وداعب عبد العزيز الجمهور، مؤكدًا أن ما شاهدوه تمثيل ولا علاقة له بالحقيقة، ليصفق له الحضور، و من ثم التقط معهم الصور السيلفي التذكارية.

وعقد عبد العزيز، مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث مع وسائل الإعلام الكويتية عن فيلمه الجديد وكواليسه وتفاصيل تصويره، وكان برفقته المنتج وائل عبد الله، والموزع السينمائي هشام الغانم رئيس الشركة العالمية لتوزيع الأفلام، الذي احتفى بكريم ووائل منذ لحظة وصولهما أرض الكويت.

يذكر أن "نادي الرجال السري" بدء عرضه الأربعاء الماضي، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وبالتزامن مع عرضه في مصر طرح الفيلم بعددًا من البلدان العربية، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات حيث يعرض في كل دور العرض بكل من دبي، أبو ظبي، والشارقة، كما ينطلق الفيلم في الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، والسودان.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وتأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.