ترامب يطالب بتقديم دفعة أولية من الأموال لبناء الجدار مقابل إنهاء الإغلاق الحكومي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال اجتماع له في البيت الأبيض عقب رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع القرار المقدم من الحزب الجمهوري والمدعوم من ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي، بتقديم "دفعة أولية من الأموال" لبناء الجدار مع المكسيك لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إنه على الرغم من رفض مجلس الشيوخ إلا "أننا قمنا بعملنا بشكل جيد للغاية"، مشيراً إلى أنه لن يكون "سعيداً" بإنهاء الإغلاق الحكومي من دون التوصل إلى اتفاق حول الجدار مع المكسيك.

وأضاف أن هناك العديد من الخيارات الأخرى لبناء الجدار مع المكسيك، وأن هناك كثيرين يريدون الجدار مع المكسيك من بينهم الجيش الأمريكي، واصفاً الهجرة الجنوبية للولايات المتحدة بأنها "غزو لبلادنا".