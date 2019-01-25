«ميركل» تخسر صدارة قائمة أحب الساسة لصالح رئيسة حزبها المسيحي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا، خسارة المستشارة أنجيلا ميركل، لأول مرة، صدارة قائمة مجلة "فوكوس" لأحب الساسة في البلاد، لصالح انجريت كرامب-كارنباور التي تولت رئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته المجلة الألمانية استنادا إلى استطلاع أجراه معهد "إينسا" لأبحاث الرأي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن كرامب-كارنباور حصلت على 121 نقطة لتطيح بميركل من المركز الأول، بعدما حصلت المستشارة الألمانية على 119 نقطة.

وتم انتخاب كرامب-كارنباور رئيسة للحزب المسيحي خلفا لميركل مطلع ديسمبر الماضي، حيث تغلبت آنذاك في الانتخابات التي أجريت في مؤتمر الحزب في هامبورج، على فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.

وشملت قائمة أحب الساسة في ألمانيا التي أعدها "إينسا" لصالح مجلة "فوكوس" 21 سياسيا.

وجاء في المركز الثالث روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر، بـ112 نقطة ثم سارا فاجنكنشت، رئيسة الكتلة البرلمانية، لليسار بـ109.