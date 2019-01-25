نور الشربيني تتوج بلقب بطولة «مورجان» للإسكواش

توجت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة الثانية عالميًا، بلقب بطولة "جي بي مورجان" الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي أستضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 16 إلى 24 من يناير الجاري، في نسختها الـ19، على حساب زميلتها رنيم الوليلي، لاعبة نادي وادي دجلة، والمصنفة الأول على العالم.

وحصدت الشربيني، اللقب الثالث لها في البطولة، على حساب رنيم الوليلي، في اللقاء الذي جمعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما نجحت في الفوز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة، بواقع "11-9, 11-8, 11-8".

ونجحت نور، في تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا لها، بالتتويج باللقب الثالث ببطولة "مرجان"، حيث لم يسبق أن حققت أي لاعبة اللقب علي مستوى السيدات، لثلاث مرات، وذلك بعدما حققت اللقب أعوام ، 2016 ، 2018 ، وأخيرًا 2019.

وكانت الشربيني، حققت رقمًا قياسيًا أخر، بتصدرها التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش لـ31 شهراً منذ مايو 2017 حتى نوفمبر 2018 ، قبل أن تنهي سيطرتها زميلتها رنيم الوليلي وتعتلي القمة.

وتأهلت الوليلي، إلى المباراة النهائية بعد تغلبها على نظيرتها النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة ثلاث أشواط لشوط ، في مباراة استغرقت 50 دقيقة، بواقع "9-11, 11-4, 12-10, 11-9 ".

بينما صعدت الشربيني إلى النهائي، بعد فوزها على زميلتها نور الطيب، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، بنتيجة ثلاث أشواط لشوط، في مباراة استغرقت 46 دقيقة، بواقع "13-11, 9-11, 11-9, 11-4".

وتعد بطولة "جي بي مورجان" أول بطولة تصنف فئة البلاتينيوم في العام الجاري، ضمن سلسلة بطولات الجوائز الكبرى للاتحاد الدولي للإسكواش حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات.