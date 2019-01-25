في ندوة بمعرض الكتاب: السادات الرئيس الفذ في الحرب والسلام

قال الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن ما قيل عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الأعداء قبل الأصدقاء يجعلنا نتوقف عنده كثيرا ، فلا توجد مصالح لديهم وراء تعظيم مكانة هذا الرئيس الذي حقق على حلفائهم الإسرائيليين نصرا كبيرا.

وشدد مباشر ـ خلال ندوة عقدت مساء أمس الخميس، بعنوان "الرئيس السادات" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ـ على أنه في الوقت الذي كانت الأرض المصرية تتعرض للاحتلال إتخذ الرئيس السادات قرارا لم يكن ليتخذه غيره بخوض الحرب.

واستعرض الحروب التي خاضتها مصر قبل حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بدء من حرب عام 1948 دفاعا عن الأرض الفلسطينية، ثم العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم حرب 1967.

وأضاف أن قرار الرئيس السادات بخوض حرب 1973 وهو قرار لم يكن ليصدر إلا من رجل فذ، مشيرا الى قول السادات "إنهم لن يتصوروا أبدا أنني سأحارب، لكن سأعتمد على عامل المفاجأة كي أكسب الحرب".

وتناول الكاتب عبده مباشر قرار السادات بزيارة الكنيست الإسرائيلي ومعاهدة السلام، معتبرا أنه قرار اتخذ من قبل رئيس لا يمتلك إلا "الأوراق البيضاء" من أجل تحرير الأراضي المحتلة في سيناء، حيث لم يكن أمامه سوى "قلب الطاولة" على عدوه، بعدما نجح في استخدام الرأي العام العالمي كأهم وسائل الضغط.