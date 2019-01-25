آل الشيخ يعلن عن عرض صفقة تبادلية ضخمة مع الزمالك

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتقدم بصفقة تبادليه إلى مسئولي نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح آل الشيخ أنه يرغب في الحصول على خدمات عبدالله جمعة بجانب أحد الثنائي طارق حامد أو محمود عبدالعزيز من فريق الزمالك، في مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومبلغ مالي.

وقال في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "تقدمت بعرض إلى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك للحصول على خدمات جمعة، بجانب أحد الثنائي حامد أو عبدالعزيز، لأني أحتاجهم لتدعيم صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "طبيعة العرض المقدم سوف يكون تبادلي، بالحصول على خدمات لاعبان، مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين بجانب مبلغ مالي".