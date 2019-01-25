تقرير: مئات المواقع التابعة لدول أخرى تستهدف الأجهزة الاستخباراتية في العراق

أفاد تقرير للمركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الجمعة، بأن حوالي 800 موقع ممول، وقنوات إعلامية تابعة لدول أخرى، تشن حملة تستهدف الاجهزة الامنية والاستخباراتية في العراق.

وقال المركز في تقريره الاسبوعي، الذي أورد تفاصيله موقع "السومرية نيوز" الإخباري، إن "هناك حملات إعلامية منظمة تعمل على استهداف الاجهزة الامنية العراقية، وبالأخص الاجهزة الاستخباراتية والشخصيات الامنية الحساسة والمنظومات المعلوماتية."

وأوضح التقرير أنه "تم رصد ما يقرب من 800 موقع ممول، فضلا عن قنوات إعلامية تتبع دولا خارجية تشن حملة على الكثير من المفاصل الحساسة في الاجهزة الامنية، وبالتحديد الاستخباراتية والمنظومات المعلوماتية"، مشيرا الى أن "الهدف من الحملة زعزعة الثقة بين المواطن وهذه الاجهزة، والتشكيك بالمعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية عن إرهابيي تنظيمات داعش بعد النصر على تلك العصابات الاجرامية".

وأضاف المركز أن "بعض الجهات، والتي يعتبر أمرها مكشوفا لدى الاجهزة الاستخباراتية تحاول خلط الاوراق من خلال ترويج إشاعات لا صحة لها، وبث قصص وهمية ومعلومات مغلوطة، واستهداف شخصيات أمنية بارزة من أجل تشكيك الرأي العام والرأي (العام) الدولي بالمعلومات الموجودة عن إرهابيي داعش وتحركاتهم في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد أن أصبح العراق يمتلك أكبر قاعدة معلومات عن التنظيمات الإرهابية بعد انتصاره على داعش وسيطرته على الخلايا النائمة من خلال تفكيكها والقبض عليها."

وحذر المركز "المواطنين من تصديق تلك التقارير وما ينشر على وسائل الاعلام لأن الهدف منها أولا زعزعة الثقة بين المواطنين والاجهزة الامنية".