وسائل إعلام أمريكية: اعتقال مستشار ترامب السابق في تحقيقات الانتخابات الرئاسية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم اعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روجر ستون، في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.