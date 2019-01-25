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وسائل إعلام أمريكية: اعتقال مستشار ترامب السابق في تحقيقات الانتخابات الرئاسية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 2:16 م | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 2:16 م

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم اعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روجر ستون، في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

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