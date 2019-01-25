وسائل إعلام أمريكية: اعتقال مستشار ترامب السابق في تحقيقات الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة
مالك بيراميدز يهاجم حسام حسن
إبراهيم حسن يرد على هجوم تركي آل الشيخ
مطالبات بمقاطعة شركة بريطانية بسبب نقش لفظ الجلالة على ورق تواليت.. والشركة ترد
أمن أسيوط يكشف غموض مقتل مدير شركة مصاعد وإلقاء جثته في النيل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
مثالي وبسعر جيد
مبالغ في سعره
لا أتوقع نجاحه
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم اعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روجر ستون، في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.