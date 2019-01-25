إبراهيم حسن يرد على هجوم تركي آل الشيخ

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رد إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق بيراميدز على الهجوم الذي شنه مالك النادي تركي آل الشيخ، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك بالتعادل الإيجابي (3-3).

وكان مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ قد هاجم حسام حسن عقب المباراة وقال أنه شاهد مباراة بدون فنيات من قبل المدير الفني."تابع التفاصيل".

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لأون سبورت:" كل الاحترام والتقدير لمالك النادي وهي وجهة نظره، ولكن كيف يتم الحديث عن عدم وجود فنيات في الملعب وفريق ولاعبين بحجم نادي الزمالك سعداء بالتعادل معنا".

وأضاف:" لاعبي نادي الزمالك كانوا يرقصون في غرفة الملابس عقب انتهاء اللقاء والتعادل مع بيراميدز وجماهير نادي الزمالك سعيدة هي الأخرى بالتعادل".

وعن الرحيل عن القيادة الفنية لنادي بيراميدز قال:" أنا وحسام حسن معنا حقيبتنا في السيارة، ولم نشغل بالنا بشأن الرحيل أو البقاء، ورحلنا عن نادي المصري الذي تولينا قيادته الفنية لسنوات".

واختتم حديثه قائلًا أنه هناك العديد من المباريات بالدوري وأن البطولة لم تحسم بعد مؤكدًا أن المواجهات المقبلة لأندية الأهلي وبيراميدز والزمالك سيحدث بها سيناريوهات كثيرة.