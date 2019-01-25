«بوتين»: نرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ترفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة فنزويلا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

وأكد «بوتين» على دعم موسكو للسلطات الشرعية، وجهود الحل السلمي في فنزويلا، خلال اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي، أمس الخميس.

ويُذكر أن الرئيس الفنزويلي، قد قرر يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، عقب ساعات قليلة من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي تسيطر عليه المعارضة، رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

وكان «مادورو»، قد أدى اليمين الدستورية، قبل أيام، لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025، وذلك بعد انتخابات جرت في مايو الماضي، وسط رفض واسع لنتائجها محليًا ودوليًا.