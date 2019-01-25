«علاج الإدمان» يطلق عمل قصصي تحت شعار «أنت البطل»

عثمان: 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الجمعة، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عمل قصصى جديد بعنوان "أنت البطل"، في إطار حملة " أنت أقوي من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان، إن تنفيذ حملة "أنت أقوي من المخدرات" يأتى في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء في مايو 2015 وتتضمن مكون إعلامي متكامل، حيث استندت علي أبحاث ودراسات حددت أهم المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب تجاه المخدرات.

وأضاف عثمان، أن الحملة تتنوع أدواتها وتستثمر كافة الوسائط الإعلامية، فهي تتضمن إعلانات تليفزيونية وإذاعية وإعلانات طرق وأعمال غنائية، وتستثمر بقوة أدوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم طرح أحد الأدوات الجديدة للحملة من خلال العمل القصصي "أنت البطل" لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني شيق وأسلوب جذاب، لافتا إلى أن الحملة تعتمد أيضاً على عنصر الاتصال الجماهيري من خلال الشباب المتطوعين في مختلف المحافظات والبالغ عددهم 27 ألف شاب ينفذون مبادرات فعالة بكافة التجمعات الشبابية تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

ونوه "عثمان" بأن كل جنيه يتم إنفاقه على التوعية يقابله 62 جنيه فى حالة عدم الوقاية من تعاطى المخدرات، وذلك لعلاج المشاكل الناتجة عن المخدرات قائلا: "لن نبخل فى الاستثمار فى الوقاية من الأدمان لحماية الأطفال والشباب من المخدرات"، فضلاً أن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات.

وتدور أحداث قصة "أنت البطل"، عن الطفل المصري (عمر - 13 سنة) الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات، بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات.

ويتذكر بأن اللاعب الدولى، قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما جعله يبحث عن أى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكترونى للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح.