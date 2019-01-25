سفير مصر لدى صربيا يؤكد خلال الاحتفال بذكرى ثورة يناير تطور العلاقات بين البلدين

أكد سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، أن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا شهدت تطورا ايجابيا على مدار العام الماضى والذى عكسته زيارتان رفيعتا المستوى من جانب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى شهر يوليو، وسامح شكرى وزير الخارجية فى نوفمبر الماضي، وأيضا التوقيع على عدد من مذكرات التعاون فى مجال الشباب والرياضة والتدريب الدبلوماسى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير مساء اليوم الخميس خلال حفل استقبال أقامه بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٢٥ يناير، بحضور أعضاء الجالية المصرية فى صربيا، ورابطة الشباب بجمعية الصداقة المصرية الصربية التى أعيد تأسيسها مؤخراً.

وأشار الجويلى الى العديد من الأنشطة الثقافية من بينها أول مشاركة لدار الأوبرا المصرية ومعرض للوثائق التاريخية وأسبوع للفيلم المصرى، وأول مشاركة فى معرض بلجراد للكتاب.

وأضاف سفير مصر فى بلجراد أن العام الحالى سيشهد عدداً من الأنشطة الاقتصادية الرائدة منها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة منذ أكثر من ٨ سنوات ، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن أوسع مشاركة لمصر فى معرض بلجراد السياحى ؛ وعدد من الفعاليات الثقافية المميزة منها مشاركة مصر كضيف شرف لمعرض بلجراد للكتاب فى أكتوبر وأول مشاركة لمصر بفيليمن فى مهرجان بلجراد السينمائى الدولى فى فبراير المقبلين.

ودعا الجويلى الجالية المصرية إلى المشاركة بفعالية فى تلك الأنشطة، مؤكداً على الدور الرئيسى الذى تلعبه فى دعم العلاقات الثنائية.

وأكد سفير مصر لدى صربيا على أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية موسعة هو ترجمة عملية للعزيمة الجديدة السائدة التى يجسدها هذا الاحتفال، داعياً الجالية المصرية إلى تسخير إمكاناتها لدعم تلك المشروعات، كل فى نطاق اختصاصه وطبقاً لقدراته.