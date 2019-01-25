نشرت الصفحة الرسمية للموقع الإلكتروني لقناة CNN الأمريكية، لقطات حصرية تظهر لحظة دخول قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للقبض على روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر الفيديو لحظات إلقاء القبض على "ستون" من منزله فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، فضلا عن تهم أخرى موجهة لـ"ستون" من هيئة محلفين فيدرالية كبرى في الولايات المتحدة، من بينها الإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراءات رسمية.