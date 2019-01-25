وزيرة الثقافة الألمانية تشكو من تراجع قيمة الفن

أعربت وزيرة الثقافة الألمانية، مونيكا جريترز، عن قناعتها بأن قيمة الفن تتراجع بشدة في بلادها.

وقالت جريترز، خلال منتدى افتتاح سلسلة فعاليات ثقافية بعنوان: "المستقبل: مناظير للثقافة والإعلام" أمس الخميس، في درسدن شرقي ألمانيا: "إن الرؤية أحادية البعد التي تأتي على حساب قيمة الفن صارت محببة لدى كثيرين".

وانتقدت الوزيرة انخفاض قيمة الفن ،من خلال جعله مادة للمضاربات ضمن موجة انتشرت بكثرة خلال الزمن الرقمي وسيادة عقلية "الحصول المجاني" على الأشياء، وانتشار البيع بأعداد كبيرة من خلال الضغط على زر.

كما انتقدت الوزيرة أيضا تراجع الاستعداد لاحترام قيمة الفن لذاته وعدم التفرقة بين الجمالي والسياسي.

تأتي هذه التصريحات لوزيرة الثقافة إثر الجدل الذي ثار حول حفلة لإحدى الفرق الغنائية، التي تقدم أغاني سياسية معادية للفاشية، منعتها بعض الاتجاهات اليمينية، وعلقت الوزيرة على ذلك بالقول: "إنه نذير شؤم أن تكفي ضغوط اليمينيين لإلغاء عروض ثقافية".