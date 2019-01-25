الكوريتان تناقشان قضايا متعلقة بالحدود والوضع في شبه الجزيرة

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن مسؤولين كبيرين من الكوريتين عقدا اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك اليوم الجمعة، وناقشا قضايا متعلقة بالحدود وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالوضع المتعلق بشبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان للوزارة ، بأن الاجتماع عُقد في بلدة "كايسونج" الحدودية الكورية الشمالية بين نائب وزير الوحدة، تشون هاي-سونج ونظيره الكوري الشمالي، جونج تشونج-سو، وكلاهما يترأسان مكتب الاتصال.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا قضايا مختلفة متعلقة بالعلاقات بين الكوريتين والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك المحادثات التي جرت مؤخرا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي كيم يونج-تشول قام مؤخرا بزيارة إلى واشنطن، حيث اتفق الجانبان الكوري الشمالي والأمريكي على عقد قمة ثانية في فبراير، غير أن القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، مثل عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة وإرسال عقار "تاميفلو" إلى الشمال، لا تحقق إنجازات ملحوظة.