آرسنال في مواجهة صعبة أمام اليونايتد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

تفرض المواجهة المثيرة بين ارسنال وضيفه مانشستر يونايتد نفسها على منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



ويلتقي ارسنال مع مانشستر مساء الجمعة مما يعني أن واحدا من بين الفريقين الأكثر نجاحا في كأس الاتحاد الإنجليزي سيودع المسابقة.



ويحمل ارسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي رصيد 13 لقبا من بينها ثلاثة ألقاب في أخر ستة مواسم.



ويحل مانشستر يونايتد ثانيا في قائمة أكثر الأندية فوزا باللقب برصيد 12 لقبا.



وقال يوناي إيمري مدرب ارسنال "إنه اختبار غاية في القوة بالنسبة لنا في البطولة".



وأضاف "التقينا مع مانشستر يونايتد عشرين مرة من قبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفزنا باللقب 13 مرة مقابل 12 لقبا لمانشستر".



وبالنسبة لجونار سولسكاير مدرب مانشستر الذي سجل بداية مثالية مع الفريق في الفوز بالسبع مباريات التي خاضها مع الفريق، فإنه يدرك تماما مدى التنافس بين الفريقين حيث عاش هذه التجربة مرات عدة كلاعب.



وقال سولسكاير "طوال السنوات التي لعبتها كنا نلتقي دائما، ارسنال أكثر منافس واجهناه".



وأضاف "المباريات أمام ارسنال مذهلة، لدينا فريق يمتلك قدرات رائعة، ولكن الأمر نفسه بالنسبة لهم".



وفي مباريات أخرى في الدور الرابع لكأس الاتحاد تجمع بين طرفين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي نيوكاسل يونايتد مع واتفورد ومانشستر سيتي مع بيرنلي وكريستال بالاس مع توتنهام.



ويتطلع سيتي للمضي قدما في مسابقة كأس الاتحاد عندما يلتقي بيرنلي السبت، وذلك بعد ثلاثة أيام من عبوره لنهائي كأس رابطة المحترفين عبر الفوز على بيرتن 10 /صفر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بالمربع الذهبي مساء الأربعاء.



ويلتقي تشيلسي حامل اللقلب مع ضيفه شيفيلد وينزداي مساء الأحد وفي اليوم ذاته يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه توتنهام.



ويلتقي نيوكاسل يونايتد مع واتفورد يوم السبت الذي يشهد أيضا لقاء وولفرهامبتون مع مضيفه شروسبري تاون ووست بروميتش البيون مع مضيفه برايتون.



وفي مباريات أخرى السبت يلتقي سوانزي سيتي مع جيلينجهام وبورتسموث مع كوينز بارك رينجرز وميدلسبره مع نيو بورت وإيفرتون مع مضيفه ميلوول وويستهام يونايتد مع مضيفه ويمبلدون ودونكاستر روفرز مع أولدهام اتلتيك و كرينجتون مع ديربي كاونتي.



ويلتقي مساء الجمعة بريستول سيتي مع بولتون واندررز.

وتختتم فعاليات الدور الرابع مساء الاثنين بمباراة بارنت مع برينتفورد.