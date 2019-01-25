«التموين»: التزام 95% من الموردين والسلاسل التجارية بقرار تدوين الأسعار على السلع

.. والتركيز على تجار التجزئة لضبط منظومة التجارة الداخلية خلال 2019



قال أيمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن هناك احصائية رصدت مدى إلتزام التجار والصناع والمنتجين بقرار تدوين الأسعار على السلع والمنتجات خلال العام الماضي، لافتا إلى أن أكثر من 95% من المصنعين والموردين وتجار الجملة التزموا بإصدار الفواتير وتدوين الأسعار على السلع.

وأضاف حسام، في تصريحات لـ«الشروق»، أن تجار التجزئة مقسمة إلى محال كبير وسلاسل تجارية كبيرة إلتزمت هي الأخرى بتدوين الأسعار على السلع، إلا أن الشق الأخر من تجار التجزئة وهم المحال الصغيرة هي التي لم يلتزم تجارها بتطبيق القرار أو على الأقل لم تتخطى نسبة الملتزمين منهم 60%.

وأشار حسام، إلى أن هناك عمل كبير من جانب قطاع التجارة الداخلية خلال عام 2019، لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام كافة التجار بتنفيذ بنود قرار وزير التموين علي المصيلحي، لافتا إلى أن التركيز سينصب خلال العام الجاري على تجار التجزئة لرفع نسبة الملتزمين منهم إلى أقصى حد، وضبط منظومة التجارة الداخلية.

وفي سياق أخر قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، ضخت ما يقارب 95% من مقررات سلع شهر يناير الجاري على البطاقات التموينية، من خلال شركتى الجملة العامة والمصرية، مضيفا أن الوزارة ستنتهي من صرف كامل الحصة الشهرية على مدار اليومين القادمين، بحيث تتيح الشركة القابضة الفرصة أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في الحصول على مستحقاتهم من الدعم مبكرا.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن البقالات والمنافذ التموينية المنوط بها صرف سلع البطاقات التموينية، مستمرة فى طرح عدد كبير من السلع أمام المواطنين، للاختيار من بينها وفقا لاحتياجات أسرته ولعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

ولفت إلى أن دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية متوازن للغاية فى الأسواق، ويعد دورا اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبجودة عالية.