وزير التموين: نعمل على خطة طموحة لتقليل استيراد الزيوت

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها خطة طموحة في تطوير صناعة الزيوت وتقليل استيرادها تستمر حتى 2020.

وأضاف في تصريحات للقناة الأولى، مساء اليوم الجمعة، أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الزيوت، لأن معظم المصانع الموجودة مخصصة للتكرير فقط، لافتًا إلى اتجاه الوزارة إلى إنشاء مصانع للعصر ثم التكرير لحل هذه المشكلة.

وتابع: «نسعى لرفع كفاءة وتطوير جودة الزيوت لتقليل التكلفة في مقابل زيادة الإنتاج وتخفيف الضغط على الدولار، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستخدام الحبوب المعصورة في علف الماشية بدلًا من الذرة».

وأشار إلى خطة وزارة التموين في رفع كفاءة مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضمن الخطة الاستراتيجية التى تقوم بها لعام 2020.