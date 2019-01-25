شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة مرورية مكبرة ضبط خلالها 3833 مخالفة متنوعة، من بينها حبس 4 سائقين متعاطين للمخدرات، أثناء القيادة على الطرق السريعة (الصحراوي الشرقي والغربي، ومصر - أسوان الزراعي).

تلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية من تحرير 3833 مخالفة مرورية.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 45 سائقا، وأسفرت عن إيجايبة تعاطي 4 سائقين للمخدرات.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.